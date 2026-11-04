ABD\'den Venezuela\'da yeni hamle! Kalıcı askeri varlık masada

ABD'den Venezuela'ya yönelik dikkat çekici bir askeri hamle iddiası geldi. Washington yönetiminin, ülkedeki askeri varlığını uzun vadede genişletebilecek yeni bir anlaşma için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

ABD'NİN VENEZUELA'DA UZUN SÜRELİ ASKERİ VARLIK PLANI

New York Times'ın (NYT) ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi Venezuela ile askeri işbirliğini genişletmek amacıyla yeni bir anlaşma üzerinde müzakereler yürütüyor. Yetkililer, görüşmelerin ABD'nin Venezuela'da uzun süreli askeri varlık oluşturmasının temelini atabilecek bir düzenlemeyi kapsadığını savundu. İddialara göre Washington yönetimi, iki ülke arasındaki mevcut güvenlik işbirliğinin kapsamını genişletmeyi ve Amerikan askerlerinin Venezuela'daki olası faaliyetleri için hukuki bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Ancak görüşmelerin henüz bir anlaşmayla sonuçlanmadığı ve Venezuela'da kalıcı bir Amerikan askeri varlığının kesinleşmediği belirtiliyor.

GÖRÜŞMELERİN BAŞINDA MARCO RUBIO VAR

ABD'li yetkililer, Washington ile Karakas yönetimleri arasında Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) olarak bilinen askeri mutabakatın müzakere edildiğini ileri sürdü. Söz konusu görüşmelere ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun öncülük ettiği iddia edildi. SOFA, bir ülkenin askeri personelinin başka bir ülkenin topraklarında hangi hukuki koşullar altında faaliyet gösterebileceğini düzenleyen anlaşmalar için kullanılan bir terim. Bu tür anlaşmalar, askeri personelin statüsünden ortak eğitim faaliyetlerine kadar çeşitli konulara hukuki çerçeve sağlayabiliyor. Ancak SOFA imzalanması, tek başına kalıcı askeri üs kurulacağı anlamına gelmiyor.

ABD'Lİ YETKİLİDEN ASKERİ ÜS AÇIKLAMASI

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta görev yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Washington yönetiminin iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini doğrulayan açıklamalarda bulundu. Ancak yetkili, Venezuela'da ABD askeri üssü kurulmasına yönelik ciddi bir tartışmanın henüz "çok uzak bir ihtimal" olduğunu vurguladı.