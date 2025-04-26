Yemen'de ABD Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Yemen'de ABD Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Husiler, ABD'nin Yemen'deki hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

26.04.2025 02:04
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'de düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Yemen'in kuzeyindeki Saada kentine bağlı Sahar ilçesinde bir evi bombalaması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saada kentinin Mecez ilçesine bağlı Tahiyye bölgesine ABD'nin 4 hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, Yemen'in orta kesimlerindeki Sana kentine bağlı Beni Matar ilçesinin de ABD savaş uçaklarının hedefi olduğu kaydedildi.

Haberde, ABD'nin Sana'nın Nihim ilçesinde 5 hava saldırısı düzenlediği, Yemen'in doğusundaki Marib kentinin Medgal ilçesini de 7 hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

ABD savaş uçaklarının, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinin es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesinde 4 saldırı gerçekleştirdiği bildirilen haberde, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki el-Mahvit kentine bağlı et-Tavile ilçesine de 1 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de ABD Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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