ABD, Norveç'e 270 Milyon Dolarlık Silah Satışı Onayladı - Son Dakika
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ABD, Norveç'e 270 Milyon Dolarlık Silah Satışı Onayladı

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Norveç'e 155 mm M795 mermileri satışıyla askeri kapasite artırılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e "155 mm Yüksek Patlayıcı (HE) M795 mermileri" ile ilgili askeri ekipmanların olası satışını onayladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç'e, tahmini toplam maliyeti 270 milyon dolar olan 155 mm Yüksek Patlayıcı (HE) M795 mermileri ve ilgili ekipmanların olası satışının onaylandığı belirtildi.

Satışın, Norveç'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini geliştireceği ve ABD dahil müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracağına dikkat çekildi.

ABD'den Norveç'e yapılacak söz konusu satışa yönelik başlıca yüklenicilerin American Ordnance ve General Dynamics olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Norveç'e 270 Milyon Dolarlık Silah Satışı Onayladı - Son Dakika

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