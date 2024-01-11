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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı düşürüldü - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı düşürüldü
11.01.2024 - 22:06,
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Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 18.50'de düşürüldüğü ve saldırının "yasa dışı milisler" tarafından yapıldığı ifade edildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, dün yaptığı açıklamada, Erbil Havalimanı yakınındaki koalisyon üssüne yönelik bomba yüklü İHA'nın saat 20.58'de düşürüldüğünü duyurmuştu.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.

Kaynak: AA
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