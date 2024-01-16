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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne saldırı girişimi engellendi - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne saldırı girişimi engellendi

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü 3 insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırı girişimi başarısız oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece gerçekleştirdiği saldırılarda ise 4 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne saldırı girişimi engellendi
16.01.2024 - 10:53,
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Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü 3 İHA'nın yerel saatle 05.05'te düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne saldırı girişimi engellendi - Son Dakika
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