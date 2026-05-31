ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

31.05.2026 10:58
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırdı; 3 ölü.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

30 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü, ABD askeri gücünün ise zarar görmediği belirtildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

