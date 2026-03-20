ABD, Orta Doğu'ya Askeri Takviye Gönderiyor

20.03.2026 09:24
ABD, İran'a karşı operasyonlar için Orta Doğu'ya 8 bin askeri personel göndermeyi hızlandırdı.

ABD ordusunun, İran'a karşı operasyonlarda görev yapan birliklere takviye amacıyla yaklaşık 8 bin askeri personeli Orta Doğu'ya konuşlandırma sürecini hızlandırdığı öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı.

Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

