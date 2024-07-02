ABD, Panama ile Göçmen Akışını Engellemek İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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ABD, Panama ile Göçmen Akışını Engellemek İçin Anlaşma İmzaladı

ABD, Panama ile düzensiz göçmen akışını engellemek amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, Panama'da yasal dayanağı olmayan göçmenlerin hızlı ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesi sağlanacak. Bu sayede düzensiz göçün caydırılması ve kötü niyetli kaçakçılık ağlarının zenginleşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Darien Boşluğu olarak bilinen tehlikeli güzergah üzerinden geçen göçmenler, bataklık ve vahşi hayvan saldırısı gibi risklerle karşı karşıya kalıyor.

02.07.2024 11:33
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ABD, Orta Amerika ülkesi Panama ile ülke üzerinden düzensiz göçmen akışını engellemek için anlaşma imzaladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Panama'da kalmak için yasal dayanağı olmayan göçmenlerin "hızlı, güvenli ve insani" şekilde ülkelerine geri gönderilmesine yönelik Panama'nın çabalarını destekleyeceğini belirtti.

Watson, bu kapsamda ABD'nin düzensiz göçmen sorununu ele almak üzere Panama ile mutabakat zaptı imzaladığını vurguladı.

Panama'da ikamet izni bulunmayanların ülkelerine iade edileceğini vurgulayan Watson, "Bu kişileri menşe ülkelerine geri göndererek, bölgede ve güney sınırımızda düzensiz göçü caydırmaya ve savunmasız göçmenleri 'avlayan' kötü niyetli kaçakçılık ağlarının zenginleşmesini durdurmaya yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'ye geçiş güzergahı olarak görülen Panama'ya düzensiz göç akışı, güneybatıda Kolombiya sınırında yer alan Darien Boşluğu yoluyla gerçekleşiyor.

Darien Boşluğu'ndan 2023'te 520 binden fazla düzensiz göçmen geçti

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah olarak biliniyor.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerikan kara yolunun kesiştiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor. Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Panama ile Göçmen Akışını Engellemek İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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