ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
Son Dakika

ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

ABD resmen duyurdu: Irak\'ta düşen uçakta 4 asker öldü
13.03.2026 12:38
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağı, gece saatlerinde Irak'ın batısında düştü. ABD'den yapılan açıklamada, düşen uçaktaki 6 askerden 4'ünün öldüğü ve arama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü açıkladı. Olayda 4 ABD askeri hayatını kaybetti.

"DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU MEYDANA GELMEDİ"

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi. Kazanın düşman ateşi veya dost ateşi sonucu meydana gelmediği aktarıldı.

2 ASKER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD'den konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. CENTCOM, düşen uçakta bulunan 6 askerden 4'ünün öldüğünü, arama çalışmasının sürdüğünü belirtti.

IRAK'TAKİ "İSLAMİ DİRENİŞ" GRUBU: BİZ DÜŞÜRDÜK

Öte yandan; Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, söz konusu yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür" ifadesine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

