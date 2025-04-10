ABD-Rusya Esir Takası: Ksenia Karelina ve Arthur Petrov Serbest - Son Dakika
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ABD-Rusya Esir Takası: Ksenia Karelina ve Arthur Petrov Serbest

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ABD, vatana ihanetten mahkum Ksenia Karelina'yı serbest bıraktı; Rusya ise Arthur Petrov'u saldı.

10.04.2025 16:16
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- ABD- Rusya arasında esir takası

Rusya Ksenia Karelina'yı, ABD Arthur Petrov'u serbest bıraktı

ABU DABİ - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapse mahkum edilen Ksenia Karelina'nın esir takası kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu. ABD ise Alman-Rus çifte vatandaşı Arthur Petrov'u serbest bıraktı.

Rusya-ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de tutuklu takası gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-Rus çifte vatandaşı 34 yaşındaki Ksenia Karelina'nın serbest bırakıldığı, ABD'ye dönmek üzere uçakta olduğunu duyurdu. Rubio, "Rusya tarafından 1 yıldan fazla bir süre haksız yere alıkonuldu ve Başkan Donald Trump onun serbest bırakılmasını sağladı. Başkan Trump tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Washington yönetimi ise Rus ordusunda kullanılmak üzere ABD yapımı hassas elektronik cihazlarını ihraç ettiği iddiasıyla tutuklanan Alman-Rus çifte vatandaşı Arthur Petrov'u serbest bıraktı.

Takas operasyonu BAE'de

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ratcliffe ile üst düzey bir Rus istihbarat yetkilisinin Abu Dabi'de takasla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Ratcliffe gazeteye yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, haksız yere tutuklanan bir ABD'liyi daha Rusya'dan eve getirdi. Bu çabayı desteklemek için yorulmadan çalışan CIA görevlileriyle gurur duyuyorum, BAE hükümetine bu takası mümkün kıldığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ksenia Karelina

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve 2021 yılında ABD vatandaşlığı da alan balerin Ksenia Karelina, Şubat 2023'te aile ziyareti için geldiği Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Karelina, Ağustos 2024'te çıkarıldığı mahkemede "vatana ihanetten" suçlu bulunarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karelina, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolarlık bağış yapmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karelina'nın bağış yaptığı kuruluşun Ukrayna'ya tıbbi destek malzemeleri, ekipman, silah ve mühimmat alınması için para topladığını iddia etmişti.

Arthur Petrov

ABD Adalet Bakanlığı ise geçtiğimiz yıl Alman-Rus çifte vatandaşı Petrov'un Rus ordusuyla çalışan üreticiler için Rusya'ya mikroelektronik ihraç etmekle suçlandığını belirtmişti.

ABD ile Rusya, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, aralarında ABD'li gazeteci Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın da bulunduğu 24 esir serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD-Rusya Esir Takası: Ksenia Karelina ve Arthur Petrov Serbest - Son Dakika

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