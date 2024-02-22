ABD savaş uçakları Yemen\'in Hudeyde kentini hedef aldı

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SANA, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD savaş uçakları Çarşamba günü Yemen'in Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'yi hedef alan beş hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalında yayımlanan habere göre, saldırılar kentin kuzeybatısındaki el-Salif bölgesinde bulunan Ras İsa beldesini vururken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hudeyde sakinleri, Ras İsa'da Husilerin kontrolündeki askeri deniz üssünde büyük patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Husiler, kendi ifadelerine göre Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayının ortalarından bu yana Kızıldeniz'den geçen uluslararası nakliye gemilerine gemi savar füze saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda çok sayıda geminin hasar görmesi sonucu birçok büyük nakliye şirketi Afrika çevresindeki rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bu durum nakliye ve ürün fiyatlarını artırdı.

Ocak ayından bu yana neredeyse her gün Husi hedeflerini vuran ABD ordusu, yeni saldırı iddialarıyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Silahlı Husi grubu, 2018 tarihli Birleşmiş Milletler destekli Stockholm Anlaşması'ndan bu yana stratejik önemdeki Hudeyde kentini kontrol ediyor. Uluslararası kabul gören hükümeti devre dışı kalmaya zorlayan anlaşma, ABD ve İngiltere'nin de desteğini almıştı.