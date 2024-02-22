ABD savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı

ABD savaş uçakları Yemen\'in Hudeyde kentini hedef aldı

ABD savaş uçakları, Yemen'in Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'yi hedef alan beş hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Husilere ait askeri deniz üssünde büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi. Husiler, uluslararası nakliye gemilerine düzenledikleri gemi savar füze saldırılarıyla rotaların değişmesine ve nakliye fiyatlarının artmasına neden olmuştu. ABD ordusu ise yeni saldırı iddialarıyla ilgili henüz yorum yapmadı.

22.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD savaş uçakları Çarşamba günü Yemen'in Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'yi hedef alan beş hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalında yayımlanan habere göre, saldırılar kentin kuzeybatısındaki el-Salif bölgesinde bulunan Ras İsa beldesini vururken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hudeyde sakinleri, Ras İsa'da Husilerin kontrolündeki askeri deniz üssünde büyük patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Husiler, kendi ifadelerine göre Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayının ortalarından bu yana Kızıldeniz'den geçen uluslararası nakliye gemilerine gemi savar füze saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda çok sayıda geminin hasar görmesi sonucu birçok büyük nakliye şirketi Afrika çevresindeki rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bu durum nakliye ve ürün fiyatlarını artırdı.

Ocak ayından bu yana neredeyse her gün Husi hedeflerini vuran ABD ordusu, yeni saldırı iddialarıyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Silahlı Husi grubu, 2018 tarihli Birleşmiş Milletler destekli Stockholm Anlaşması'ndan bu yana stratejik önemdeki Hudeyde kentini kontrol ediyor. Uluslararası kabul gören hükümeti devre dışı kalmaya zorlayan anlaşma, ABD ve İngiltere'nin de desteğini almıştı.

Kaynak: Xinhua

Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABD savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement