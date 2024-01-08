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Beyaz Saray, Savunma Bakanı Austin'in görevine son verilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Beyaz Saray, Savunma Bakanı Austin'in görevine son verilmeyeceğini açıkladı

Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililere haber vermemesinden dolayı görevine son verilmeyeceğini açıkladı. Austin'in iyileşmesi öncelik olarak belirtildi ve benzer durumlar için süreç ve prosedürler gözden geçirilecek.

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Austin\'in görevine son verilmeyeceğini açıkladı
08.01.2024 - 21:22,
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NEW Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililere haber vermemesinden dolayı görevine son verilmeyeceğini açıkladı.

???????Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'in Kuzey Carolina seyahati sırasında uçakta gazetecilere Austin'in hastaneye kaldırılmasından sonraki tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Austin'in görevine son verilmesi ile ilgili hiçbir planın bulunmadığını belirterek, Biden'ın önceliğinin Bakan Austin'ın iyileşmesi olduğunu belirtti.

Biden'ın Bakan Austin'ı en kısa zamanda Pentagon'da görevinin başında görmek istediğini belirten Kirby, ancak öte yandan bu olayla ilgili süreç ve prosedürlerin "ders almaya çalışmak" için gözden geçirileceğini ekledi.

Sözcü Jean-Pierre de, Biden'ın Austin'e "güveninin tam" olduğunu belirterek, Beyaz Saray'ın benzeri bir durum olması halinde Başkan Biden'ın sağlığı konusunda şeffaf olacağı sözünü verdi.

ABD'de, Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Aralarında Eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler Austin'in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

Kaynak: AA
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