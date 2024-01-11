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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatılıyor - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatılıyor

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte gerektiği şekilde bilgilendirilme yapılmaması hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Soruşturmanın amacı, bakanın hastaneye kaldırılmasıyla ilgili süreçleri ve yetkilerin devredilmesini incelemek ve bildirimlerin zamanında ve uygun şekilde yapılıp yapılmadığını değerlendirmektir.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatılıyor
11.01.2024 - 21:09,  Güncelleme: 21:26
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte gerektiği şekilde bilgilendirilme yapılmaması hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Pentagon Başmüfettişi Robert Storch, Bakan Austin, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ve diğer yetkililere gönderdiği bir notta ofisinin bu ay çalışmalara başlayacağını belirtti.

Storch, ilgili notta, "Soruşturmanın amacı, Savunma Bakanının Aralık 2023-Ocak 2024'te hastaneye kaldırılmasıyla ilgili rolleri, süreçleri, prosedürleri, sorumlulukları ve eylemleri incelemek ve bakanlığın politika ve prosedürlerinin, üst düzey liderliğin sağlık veya başka nedenle görevinin başında olmadığında yetkilerin etkili şekilde devredilmesi ile zamanında ve uygun bildirimleri sağlamak için yeterli olup olmadığını değerlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Soruşturma ekibinin çalışmalarının Savunma Bakanı ofisi üzerinde odaklanacağını belirten Storch, ancak incelemelerle ilgili bilgilere sahip olabilecek ek ofis ve personelin de belirlenebileceğini kaydetti.

Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de, Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin'in 22 Aralık 2023'te hastane kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi günü evine taburcu edildiğini, ancak akabinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin'in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte, Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekerken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanının "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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