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ABD Savunma Bakanı Austin'in Prostat Kanseri Tedavisi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'in Prostat Kanseri Tedavisi

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyuruldu. Austin'in tedavisi sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan açıklamada, aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu ve başarılı bir cerrahi prosedür geçirdiği belirtildi. Ancak ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı ve enfeksiyonunun temizlendiği ifade edildi. Austin'in sağlığında ilerleme kaydedildiği ve tam bir iyileşme beklendiği bildirildi. Haber, Austin'in hastaneye kaldırılmasının geç duyurulması ve bilgilendirme kriziyle de gündeme gelmişti.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in Prostat Kanseri Tedavisi
09.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:34
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NEW ABD'de hastaneye kaldırılan, ardından durumuna ilişkin Beyaz Saray ve Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanan Savunma Bakanı Llyod Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyuruldu.

Austin'in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Austin'in 22 Aralık'ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edildi.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin'in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedildi.

Yapılan ileri tetkiklerde, karında ince bağırsakların işlevini bozan sıvı birikiminin ortaya çıktığı, sıvının cerrahi olmayan drenaj ile boşaltıldığı aktarılan açıklamada, Austin'in devam eden tedavisi boyunca enfeksiyonunun temizlendiği, sağlığında ilerleme kaydedildiği, yavaş bir süreç olsa da tam bir iyileşme beklendiği bildirildi.

Prostat kanserinin Amerikalı erkekler arasında en yaygın kanser olduğu, genel olarak her 8 erkekten 1'nin, siyahi Amerikalı erkekler arasında her 6 kişiden 1'nin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Austin'in hastane kaldırılması

ABD'de, Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Aralarında eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, Austin'in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmiş ancak Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Austin'in görevine devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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