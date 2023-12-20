ABD Savunma Bakanı Austin, Katar ile işbirliği ve Gazze saldırılarını ele aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini geliştirme konusunu ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Austin'in Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmesinde, iki ülke arasında özellikle askeri alanda yakın stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler değerlendirildi.

Austin'in Atiyye ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konular, işbirlikleri ve bunları güçlendirme ve geliştirme konuları tartışıldı.

Görüşmede ayrıca başta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Katar'ın arabuluculuk çabalarındaki rolü ile ateşkesin sağlanması ve askeri gerilimin azaltılması konusu da ele alındı.