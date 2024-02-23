ABD Savunma Bakanı Austin ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze konusunu görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze konusunu görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze konusunu görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde Gazze'deki saldırılar ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldı. Austin, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani yardımın ulaşmasının önemini vurguladı.

23.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin ve Gallant, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını ve "esirlerin serbest bırakılması" konularını ele aldı.

Görüşmede Austin, İsrail'in, yaklaşık 1 milyondan fazla insanın barındığı Refah şehrine yönelik saldırı planına ilişkin, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Austin, insani yardım gruplarıyla "çatışmaların önlenmesi" konusundaki sürecin iyileştirilmesi ve Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, ayrıca Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaları görüştü.

Kaynak: AA

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