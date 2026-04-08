ABD Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine İran'a Yönelik Operasyonları ve Ateşkesi Değerlendirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ortak basın toplantısında İran ile 15 günlük ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Hegseth, anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadeleriyle 'dünya barışı için büyük bir gün' şeklinde nitelendirdi ve ABD ordusunun İran ordusunu ezdiğini, on yıllar boyunca savaşamaz hale getirdiğini öne sürdü. Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) 40 günden kısa sürede ABD'nin toplam muharip gücünün yüzde 10'undan azını kullanarak İran'ın dünyanın en büyük ordularından birini dağıttığını belirtti.

Hegseth, İran'ın donanması, hava kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve füze programlarının imha edildiğini, savunma sanayii altyapısının tamamen yok edildiğini vurguladı. İran'ın artık füze, füze rampası veya İHA üretemeyeceğini iddia eden Hegseth, Trump'ın İran ekonomisini felç etme gücü olduğunu ancak merhameti seçtiğini söyledi. Hegseth ayrıca, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını ve ABD'nin bölgede kalarak ateşkese uyulmasını izleyeceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise İran'a yönelik saldırılarda 13 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Caine, CENTCOM'un İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yok ettiğini, 150 gemiyi batırdığını ve savunma sanayi temelini yıllarca yeniden oluşturamayacak şekilde tahrip ettiğini belirtti. Operasyonlarda 10 binden fazla görev uçuşu yapıldığını, bunlardan 18'inin ABD'den kalkıp hedeflere bomba bıraktıktan sonra geri döndüğünü söyleyen Caine, dünyada bunu yapabilen başka bir ordunun olmadığını vurguladı.