ABD Savunma Bakanı, Türk-Amerikan vatandaşının ölümü konusunda İsrail'e endişesini iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Savunma Bakanı, Türk-Amerikan vatandaşının ölümü konusunda İsrail'e endişesini iletti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü konusundaki endişesini dile getirdi. Austin, İsrail Savunma Bakanı'ndan angajman kurallarını gözden geçirmesini ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması yapılmasını talep etti.

11.09.2024 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin "sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu" konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi." denildi.

Austin'in Gallant'tan, "Batı Şeria'da faaliyet gösterirken İsrail güçlerinin angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı" belirtilen açıklamada, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasının öneminin yinelendiği kaydedildi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Lloyd Austin, Batı Şeria, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı, Türk-Amerikan vatandaşının ölümü konusunda İsrail'e endişesini iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 07:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı, Türk-Amerikan vatandaşının ölümü konusunda İsrail'e endişesini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement