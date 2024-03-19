ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Austin, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen "20. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna güçlerinin kendilerini savunmak için her şeyi yaptıklarını, Rusya'nın da galip gelmeyi başaramadığını belirtti.
Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Austin, "ABD, Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek, bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek ve özgür dünya buna izin vermeyecek." ifadesini kullandı.
Austin, ABD'nin geçen hafta Ukrayna için 300 milyon dolarlık destek paketi daha açıkladığını söyleyerek, bunun Ukrayna'yı hava ve tanksavar savunmasında desteklemek için olağanüstü bir tedbir olduğunu dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olmaması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydeden Austin, "Putin, istediğini elde ederse hepimiz daha az güvende olacağız." dedi.
"Ukrayna'ya gelecekte bir ordu kurması için de yardım edilecek"
Austin, temas grubunun Ukrayna'ya daha fazla silah vermeyi hedeflediğini belirterek, Çekya'nın 800 bin top mermisi tedarik edeceğini, Almanya, Fransa, Danimarka ve İsveç'in de kısa süre önce Ukrayna'ya yeni destek paketleri açıkladıklarını söyledi.
Başka ülkelerin de yeni yardımlar taahhüt ettiğini aktaran Austin, bunun aynı zamanda Avrupa'nın ve küresel güvenlik için bir yatırım olduğunu dile getirdi.
Austin, Ukrayna'nın özgür olmasını istediklerini vurgulayarak, Putin'in Ukrayna'dan sonra durmayacağını ancak savunması için ihtiyaç duyduğu şeylerin verilmesi durumunda Ukrayna'nın Rusya'yı durdurabileceğini ifade etti.
Ukrayna'ya gelecekte bir ordu kurması için de yardım edileceğini belirten Austin, bunun uzun vadeli güvenlik sağlayacağını sözlerine ekledi.
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