 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Seçmenlerinin Yarısı Biden ve Trump'ın Adaylığından Memnun Değil - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Seçmenlerinin Yarısı Biden ve Trump'ın Adaylığından Memnun Değil

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 56'sı 2024 başkanlık seçimlerinde Joe Biden ve Donald Trump'ın aday olmasından memnun değil. Demokrat seçmenlerin yüzde 49'u Biden'ın adaylığından memnun olurken, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 65'i Trump'ın adaylığından memnun olduğunu belirtti.

ABD Seçmenlerinin Yarısı Biden ve Trump\'ın Adaylığından Memnun Değil
14.12.2023 - 23:09,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

NEW ABD'de yapılan ankette, seçmenlerin yarıdan fazlası 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olarak ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump'ın aday olmasından memnun olmadıklarını dile getirdi.

AP-NORC tarafından 1074 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, ülkedeki seçmenlerin çoğu 2024'teki başkanlık seçimlerinde Biden ile Trump'ın adaylığından memnun değil.

Katılımcıların yüzde 56'sı Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak seçime katılmasına "çok" veya "biraz" memnun olmayacağını belirtirken, Cumhuriyetçilerin başkan adayının Trump olması halinde ise bu oran yüzde 58 oldu.

Biden'ın başkan adaylığına sevineceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27'de kalırken, "fark etmez" diyenler ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 32'si Trump'ın başkan adaylığından memnun olacağını ifade ederken, yüzde 10'u tarafsız kaldı.

Partiler bazında ankete göre ise Demokrat seçmenlerin yüzde 49'u Biden'ın başkan adaylığından memnun olacağını belirtti. Demokrat seçmenlerin yüzde 32'si Biden'ın başkan adaylığından memnun olmayacağını ifade ederken, yüzde 18'i durumun kendileri için fark etmeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi seçmenlerden Trump'ın adaylığından memnun olanların oranı yüzde 65'e çıkarken, memnuniyetsizliğini dile getirenler yüzde 26, tarafsız kalanlar yüzde 9 oldu.

Söz konusu anket, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında ABD genelinde 1074 yetişkin seçmen üzerinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Seçmenlerinin Yarısı Biden ve Trump'ın Adaylığından Memnun Değil - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Seçmenlerinin Yarısı Biden ve Trump'ın Adaylığından Memnun Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement