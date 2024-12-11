ABD, Suriye'de Geçiş Sürecine Destek Verecek - Son Dakika
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ABD, Suriye'de Geçiş Sürecine Destek Verecek

Beyaz Saray, Suriye halkına destek amacıyla gruplarla temas halinde olduklarını duyurdu.

11.12.2024 00:46
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'de geçiş sürecinde Suriye halkına destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ülkedeki tüm gruplarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamalarını hatırlatan Jean-Pierre, Suriye'de geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Suriye halkına bu geçiş sürecinde destek olmak için elimizden geleni yaparken, arabulucular da dahil olmak üzere Suriyeli tüm gruplarla temas halindeyiz." dedi.

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) söylemlerinin farkında olduklarını, takip ettiklerini ancak daha önemlisi bu geçiş sürecinde HTŞ'nin ve diğer unsurların eylemlerine bakarak ilerleyeceklerini ifade etti.

Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın kurtarılması konusunda Türklerle çalışıyoruz

Öte yandan ABD'li sözcü, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi ve serbest kalabilmesi için Biden yönetimi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve bu konunun kendileri için önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.

Jean-Pierre, "Bunu Başkan'dan da duydunuz, Tice'ın hayatta olduğundan umutluyuz. Onun bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türklerle ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Suriye'de Geçiş Sürecine Destek Verecek - Son Dakika

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