ABD, Suriye'de Savaş Suçları ile İki İstihbarat Üyesini Suçladı

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ABD'de, "savaş suçları" işledikleri gerekçesiyle Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejimiyle bağlantılı iki istihbarat üyesine suçlama yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Eski Suriye Hava İstihbarat Başkanı Cemil Hasan ve kıdemli istihbarat üyesi Abdülselam Mahmud hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

Açıklamada, Şam'daki Mezze Askeri Havaalanındaki gözaltı tesislerini denetleyen ve buradaki operasyonları yürüten Hasan ve Mahmud'un, 2012-2019'da rejim karşıtlarına yardım ettiği veya onları desteklediğinden şüphelenilen mahkumları tespit ederek işkence yaptığı kaydedildi.

Hasan ve Mahmud'un "mahkumları bileklerinden tavana asarak asit ile yaktığı, tutuklulara işkence görenlerin çığlığını dinlettiği ve mahkumları cesetlerle aynı hücrede kalmaya zorladığı" belirtilen açıklamada, devrilen Esed rejimiyle ilişkili Hasan ve Mahmud'un "savaş suçu işlemekle" suçlandığı bildirildi.

Hasan ve Mahmud, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.