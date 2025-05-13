ABD-Suudi Arabistan'dan 142 Milyar Dolar Silah Anlaşması - Son Dakika
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ABD-Suudi Arabistan'dan 142 Milyar Dolar Silah Anlaşması

ABD ve Suudi Arabistan, tarihin en büyük silah satış anlaşmasını 142 milyar dolara imzaladı.

13.05.2025 19:58
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- ABD ve Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satış anlaşması

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde ABD-Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolar tutarında tarihteki en büyük silah ve savunma hizmeti satış anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk Orta Doğu turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da temaslarına devam ediyor. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek başta askeri işbirliği olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören, başkent Riyad'daki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

İki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar arasında "Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin modern savunma yetenekleriyle modernizasyonu ve geliştirilmesi", "Ulusal Muhafızlar'a yönelik olarak kara ve hava sistemlerine yönelik mühimmat eğitimi, destek hizmetleri ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yedek parça temini ve eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi" ve "Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin sağlık kapasitelerinin geliştirilmesi" yer aldı.

Trump yönetimi ve Suudi Arabistan hükümeti arasında imzalanan diğer anlaşmalar arasında ise iki ülke arasında stratejik ekonomik ortaklık, enerji alanında iş birliği, madencilik ve maden kaynakları alanında iş birliği, gümrük idareleri arasında iş birliği, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tıbbi araştırmalar" konusunda iş birliği, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında adli alanda iş birliği ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu arasında ortaklık da yer aldı.

600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında nesiller boyu sürecek ekonomik bağlar kurulması ve güçlendirilmesini amaçlayan anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşmalar, ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni bir altın çağ ortaklığını temsil etmektedir" denildi.

142 milyar dolar ile tarihin en büyük savunma satış anlaşması

Açıklamada, iki ülkenin savunma ve güvenlik ortaklığını güçlendirme hedefi çerçevesinde ABD ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık 142 milyar dolar tutarında tarihteki en büyük silah satış anlaşması imzalandığı duyuruldu.

142 milyar dolarlık paket çerçevesinde Suudi Arabistan'a bir düzineden fazla ABD savunma şirketinden ileri düzey savaş ekipmanları ve hizmetleri temin edileceği duyuruldu. Bu satışların, "Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri", "Hava ve füze savunması", "Deniz ve kıyı güvenliği", "Sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu", ve "Bilgi ve iletişim sistemlerinin yükseltilmesi" başlıklarını kapsadığı açıklandı.

Anlaşmalara, ayrıca Suudi Arabistan ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik geniş kapsamlı eğitim ve destek programları ve ayrıca Suudi Arabistan askeri akademilerinin ve askeri sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin de dahil olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD-Suudi Arabistan'dan 142 Milyar Dolar Silah Anlaşması - Son Dakika

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