ABD tarafından kurulan iskele Filistin'in egemenliğini ihlal ediyor

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RAMALLAH, 20 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Mecdelani, Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan iskelenin Filistin'in egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Mecdelani, Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "ABD'nin kurduğu iskele, ABD ve İsrail'in Filistin Yönetimi'ne danışmadan aldığı tek taraflı bir karara dayanıyor" dedi.

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olması nedeniyle bu durumun "Filistin'in egemenliğinin hakiki anlamda ihlali" olduğunu kaydeden Mecdelani, "ABD, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü zor bir duruma düşürmeye çalışıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Mecdelani, ABD'nin söz konusu "ihtilaflı" iskeleyi kurmak yerine "sınırları açıp Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardımların ulaşmasına izin vermesi yönünde İsrail'e baskı yapması gerektiğini" belirtti.

ABD'nin bu iskele yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi hedeflerinin bulunduğuna inandığını kaydeden Mecdelani, iskelenin "Filistin halkının deniz yoluyla Gazze Şeridi'nden" çıkarılmasının başlangıcı olmasından endişe ettiğini ve bunun "İsrail hükümetlerinin her zaman gerçekleştirmeye çalıştığı İsrail planının uygulanması anlamına geleceğini" söyledi.

ABD tarafından Gazze Şeridi'ne inşa edilen geçici yüzer iskele üzerinden Cuma günü yardım girişi başlamıştı. Filistinli güvenlik kaynakları, küçük botların kıyının açıklarında bulunan büyük bir ABD gemisinden yardımları yükleyerek iskeleye taşıdığını bildirdi.

İsrail'in geçen hafta Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne açılan birçok kara sınır kapısının kapalı olması üzerine söz konusu iskele inşa edildi.