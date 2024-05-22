ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmeyi sürdüreceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmeyi sürdüreceğini söyledi

Geniş Video İzle

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle 'yakalama kararı' çıkarılması için başvuruda bulunmasına rağmen, Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

22.05.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmasına rağmen, Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kapsamda Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer'i, Netanyahu'yu Kongre'de konuşma yapmaya davet eden mektubu imzalamaya çağırdıklarını belirtti.
Johnson, Schumer'in ofisine "ortak davet mektubunun imzalanması gerektiğini ilettiklerini" ve bunun için salı akşamına kadar süre tanındığına işaret etti.
Schumer mektupla ilgili halihazırda dönüş yapmadığı için Netanyahu'nun henüz davet edilmediğini vurgulayan Johnson, Senatör'ün mektubu imzalamayı kabul etmemesi halinde de Netanyahu'yu Kongre'ye davet edeceklerini kaydetti.
Konuyu Meclis Başkanı ile görüştüğünü aktaran Schumer ise "Her zaman söylediğim gibi, İsrail ile ilişkilerimiz sağlamdır ve herhangi bir başbakanı ya da Başkan'ı aşar." dedi.
Schumer, Netanyahu'nun siyasi kariyerinin İsrail'in çıkarlarının önüne geçmesine izin vererek "yolunu kaybettiğine" inandığını dile getirdi.
Demokrat Partili lider Schumer, daha önce de İsrail'de yeni seçimlerin yapılması çağrısında bulunmuş ve Netanyahu'nun liderliğini sert bir dille eleştirmişti.
Schumer, "Netanyahu'nun koalisyonunun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uymadığını açıkça gördüğünü" söylemişti.
Netanyahu için yakalama kararı başvurusu
UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu\'yu Kongre\'ye davet etmeyi sürdüreceğini söyledi
Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Chuck Schumer, Mike Johnson, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmeyi sürdüreceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
10:59 Ali Koç’un galibiyet sonrası yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu Ali Koç'un galibiyet sonrası yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmeyi sürdüreceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement