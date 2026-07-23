ABD-Tunus Askeri İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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ABD-Tunus Askeri İşbirliği Güçleniyor

23.07.2026 13:12
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AFRICOM, Tunus ile askeri işbirliğini güçlendirecek, eğitim ve tatbikat alanlarını genişletecek.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Tunus ile askeri işbirliğini güçlendirmeye ve işbirliği alanlarını genişletmeye yönelik taahhüdünü yineledi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AFRICOM Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, başkent Tunus'ta Savunma Bakanı Halid es-Suhayli ile bir araya geldi.

Anderson, Tunus ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin seviyesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Tunus ordusunun özellikle "African Lion 2026" tatbikatına ev sahipliği sırasında sergilediği eğitim kapasitesi ve kabiliyetleri takdir etti.

ABD yönetiminin Tunus ile askeri işbirliğini güçlendirmeyi, kapsamını genişletmeyi ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğini ifade eden Anderson, savunma alanındaki ortaklığın önemine dikkati çekti.

Tunus Savunma Bakanı Suhayli de iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun yalnızca lojistik ve teknik destekle sınırlı kalmayıp eğitim, askeri tatbikatlar ve personel yetiştirilmesini de kapsayan uzun vadeli stratejik ortaklığın göstergesi olduğunu söyledi.

"African Lion 2026" tatbikatının başarısının, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki operasyonel uyum ve hazırlık seviyesini ortaya koyduğunu belirten Suhayli, Tunus'un savunma teknolojisi transferi, stratejik ve istihbari işbirliği alanlarında ikili ortaklığın daha da geliştirilmesini arzuladığını kaydetti.

Suhayli, Tunus'un Akdeniz bölgesinde istikrar ve güvenliğe katkı sağlayan bir ülke ve çok uluslu askeri tatbikatlara ev sahipliği yapan bölgesel bir eğitim merkezi olduğunu vurguladı.

Eylül ayında ABD'de yapılması planlanan Tunus-ABD Ortak Askeri Komisyonu toplantısının, ikili askeri işbirliğinin değerlendirilmesi ve gelecek dönemin önceliklerinin belirlenmesi açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki savunma işbirliği kapsamında Tunus, Ocak 2026'da ABD'den C-130 tipi askeri nakliye uçağı teslim almış, Haziran ayında ise sınır güvenliği ile terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla 48 Hummer askeri aracı ile başkentteki Rades Limanı'nda kullanılmak üzere gelişmiş bir radyasyon tespit sistemi teslim almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD-Tunus Askeri İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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