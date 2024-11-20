ABD, Türkiye'deki Hamas Yetkililerine Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD, Türkiye'deki Hamas Yetkililerine Yaptırım Uyguladı

ABD, Türkiye\'deki Hamas Yetkililerine Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan üç Hamas yetkilisini yaptırım listesine aldı.

20.11.2024 13:43
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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı Hamas'ın yurt dışında bulunan altı üst düzey yetkilisini yaptırım listesine aldı. Bakanlığın yayınladığı listede yer alan altı Hamas üst düzey yetkilisinden üçünün Türkiye'de olduğu ifade edildi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Matthew Miller, "Hamas üyelerinin bir konumu hakkında konuşamam" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Hamas'ın yurt dışında bulunan altı üst düzey yetkilisini yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı websitesinde yayımlanan listedeki altı Hamas yetkilisinden üçünün Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Türkiye'de olduğu ifade edilen Hamas yetkilileri arasında Abdulrahman İsmail Abdulrahman Ganimet, Musa Daud Muhammed Akari ve Salama Mari yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Ganimet'in Kassam Tugayları'nın üyesi olduğunu, " Batı Şeria'da Hamas'ın çıkarlarını desteklemekle sorumlu bir birim kurduğu, 1997'de Tel Aviv'de bir kafeye yapılan bombalı saldırı da dahil olmak üzere birçok terör saldırısına katıldığını" belirtiyor.

Türkiye'de bulunduğu ifade edilen bir diğer isim Akari'nin ve Hamas için Türkiye'den Gazze ve Batı Şeria'ya fon akışını kolaylaştıran üst düzey bir Hamas yetkilisi olduğu ve daha önce bir İsrailli sınır polis memurunu kaçırıp öldürmekten mahkum edildiği ifade ediliyor.

Mari için ise Hamas'ın mali işlerini kolaylaştıran bir yetkili olduğu, 1993 yılında Batı Şeria'da bir İsrailli askerin ölümüne neden olan bir saldırıya katıldığı için daha önce hapis cezası aldığı belirtiliyor.

Yaptırım listesinde yer alan diğer üç kişi arasından Gazi Hamad ve Basem Naim'in Gazze'de bulunduğu ifade edilirken, Muhammed Nazzal'ın konumu hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

OFAC'ın dün uygulamaya koyduğu yaptırımlar, bu kişiler ve bağlı oldukları kuruluşların ABD'deki mülklerine el koymanın yanı sıra ABD vatandaşlarının bu kişiler veya kuruluşlarla işlem yapmasını yasaklıyor.

Miller: İade talebi ile ilgili olarak yorum yapmamayı tercih ediyoruz

Hazine Bakanlığının Türkiye'de bulunduğunu ifade ettiği Hamas liderlerine yönelik açıkladığı yaptırımlara ilişkin bir soruyu günlük basın toplatısında yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Matthew Miller, "Bu yaptırımlar, geçen haftadan önce zaten planlanmıştı. Ancak kişisel olarak bu liderlerin tam olarak nerede olduklarını bilmiyorum... (Hamas liderlerinin konumunu) kesinlikle doğrulamıyorum. Belirli Hamas üyelerinin bir konumu hakkında konuşamam" dedi.

Önceki gün yaptığı günlük basın toplantısında "Türkiye hükümetine de Hamas'la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz" açıklamasında bulunan Miller, dün yaptığı açıklamada, Hamas liderlerinin Türkiye'den ABD'ye iadesine ilişkin bir soruya söyle yanıt verdi:

"ABD adaletinden kaçan her kişi için, onları adaletle yüzleşmeleri için ABD'ye geri getirilmesini istiyoruz. Ancak belirli bir iade talebiyle ilgili olarak, bildiğiniz gibi uzun süredir bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyoruz. Bu tür talepler, Adalet Bakanlığı'nın hukuki bir meselesidir."

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın G20 Zirvesi'nde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Hamas liderlerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede bulunan ülkelerle yapılan tüm görüşmelerde, Bakan(Blinken) açıkça şunu belirtiyor: Birincisi, Hamas ile artık "her zamanki gibi" iş yapılmamalıdır, ikincisi, her ülke, sahip olduğu her türlü etkiyi kullanarak yedi Amerikan rehine de dahil tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıdır"

Miller, ayrıca Türkiye'nin Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk rolü üstlenme olasılığına ilişkin soru üzerine "Spekülasyon yapmak istemem. Bu, o iki hükümetin konuşması gereken bir konu gibi görünüyor, benim değil" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ın Türk yetkililerle görüştüğü iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Olası bir görüşme olduğunda, iki hükümetin konuşmasına müsaade ederiz ve görüşmenin içeriği hakkında bize bilgi verirler. Ancak, Hamas üzerinde etkisi olan ülkelerle, özellikle Türkiye'nin Hamas üzerinde etkisi olan bir ülke olması konusunda, biz, bu ülkelerin bu etkiyi kullanarak özellikle de yedi Amerikan rehine dahil olmak üzere tüm rehinelerin, serbest bırakılmasını sağlamalarını görmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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