ABD-Türkiye Görüşmelerinde PKK/YPG Meselesi - Son Dakika
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ABD-Türkiye Görüşmelerinde PKK/YPG Meselesi

ABD, Türkiye ile Suriye'deki PKK/YPG konusunun hassas bir gündem maddesi olduğunu belirtti.

17.12.2024 01:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmelerindeki en büyük başlıklardan birinin, "oldukça zor ve hassas" bir konu olan Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG meselesi olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin terör örgütü PKK/YPG konusundaki sorularını yanıtladı.

Miller, ABD'nin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğinin iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğu ve bu konudaki sürecin nasıl ilerlediği sorusuna, Suriye'deki hassas geçiş sürecine atıfta bulunarak cevap verdi.

ABD'li sözcü, Suriye'deki PKK/YPG varlığına ilişkin, "Bu konu, Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz son derece hassas ve oldukça zor bir konu. Bu başlık, (Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu." dedi.

Miller, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin Suriye'deki PKK/YPG'yi de kapsadığı yönündeki soruya yanıt verirken "Türkiye'nin, ABD'nin de terör örgütü olarak tanımladığı bir terör örgütüne, yani PKK'ya, karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz." ifadesini kullandı ancak PKK/YPG konusunda daha fazla yorum yapmadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin durumunun Suriye'deki bu hassas süreçte nasıl konumlandırılacağına ilişkin detaylara girmeyen Miller, "Bu konuda NATO müttefikimizle görüşmeler yapıyoruz ve en iyi yolun ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tüm taraflara, İsrail hükümeti de dahil, durumu daha da kötüleştirecek eylemler görmek istemediğimizi belirttik"

Suriye'de etnik veya mezhepsel çatışmalara girmeden sağlıklı geçiş sürecinin yürütülmesini arzu ettiklerini belirten Miller, bölgede infial yaratacak ve tansiyonu artıracak her türlü eylemden tüm aktörlerin kaçınması gerektiğini vurguladı.

Miller, "Bu değerlendirmeniz İsrail'i de kapsıyor mu?" şeklindeki soruya, "Tüm taraflara, İsrail hükümeti de dahil, istikrarı artıracak eylemler görmek istediğimizi, durumu daha da kötüleştirecek eylemler görmek istemediğimizi açıkça belirttik." yanıtını verdi.

ABD'li Sözcü, İsrail'in Suriye'de tampon bölgeyi işgal etmesine yönelik ise İsrail'in bu adımının "geçici" olduğunu ve oluşan güç boşluğunda olası terör tehlikesini bertaraf etmek amacıyla atıldığını savundu.

Kaynak: AA

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