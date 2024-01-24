 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı

TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sullivan, İsveç'in NATO üyeliğinin ABD ve İttifakı daha güvenli ve güçlü kılacağını ifade etti.

ABD, Türkiye\'nin İsveç\'in NATO\'ya katılımını memnuniyetle karşıladı
24.01.2024 - 01:11,  Güncelleme: 01:13
Abone Ol

TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokole onay verilmesinin ardından Beyaz Saray kanadından konuya ilişkin ilk açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Başkan Biden için önemli bir öncelik oldu. Güçlü ve yetenekli bir savunma ortağı olan İsveç'in NATO üyeliği ABD'yi ve İttifakı daha güvenli ve güçlü kılacaktı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:46:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement