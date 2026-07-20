ABD Uçakları Bilet İptallerine Neden Olacak

İsrail basını, ABD'ye ait 7 yakıt ikmal uçağının Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılmasının günlük yaklaşık 5 bin uçak biletinin iptaline yol açabileceğini belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, söz konusu tahmin, Ben Gurion Havalimanı'nın acil durum planına ilişkin görüşmeler sırasında gündeme geldi.

Haberde, ABD askeri uçakları için ilave alan ayrılmasının havalimanında operasyonel ve mali kayıplara neden olabileceğine işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Washington yönetiminin Tel Aviv'e, önümüzdeki günlerde İran'a yönelik saldırılarını artırmayı planladığını bildirdiğini öne sürdü.

ABD'nin savaş uçaklarını desteklemek amacıyla İsrail'e ilave teçhizat ve mühimmat sevk ettiği, Avrupa ile Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nden 10'dan fazla yakıt ikmal uçağının ülkeye ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Walla internet sitesi ise adını açıklamadığı bir İsrail Hava Kuvvetleri kaynağına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İsrail'deki askeri üsler ile ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.

Kaynak, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının genişlemesi halinde Ben Gurion Havalimanı dahil İsrail'de daha fazla yakıt ikmal uçağının konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Hafta sonunda 14 ABD yakıt ikmal uçağının daha İsrail'e ulaştığı belirtilirken, KAN, ABD'nin daha önce Avrupa'ya gönderdiği yakıt ikmal uçaklarını İran'la çatışmaların yeniden başlaması üzerine Orta Doğu ve İsrail'e sevk etmeye başladığını bildirdi.

İsrail basınına göre, ABD'nin itirazının ardından askeri yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'na inişine uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Yediot Ahronot gazetesi, krizin, yoğun yaz döneminde sivil uçaklara daha fazla alan ayrılması amacıyla ABD yakıt ikmal uçakları için yer açılmasını öngören planın askıya alınması üzerine çıktığını aktardı.