ABD, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği sağlayacak

ABD yönetimi, Ukrayna'ya acil HAWK hava savunma sistemi desteği için 138 milyon dolarlık yabancı askeri satış yapacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunma kapasitesini arttırmanın acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti ve ABD'nin ulusal güvenliğine de etkisi olacağını vurguladı. HAWK, Ukrayna'nın hava savunmasını sağlayan önemli bir füze sistemidir.

10.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği satışı yapacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kiev'in HAWK hava savunma sistemleri için onarım ve yedek parça sağlamak amacıyla Ukrayna'ya acil 138 milyon dolarlık yabancı askeri satış yapılmasına yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, HAWK savunma sisteminin idame ettirilmesinin Ukrayna halkının savunma ve "ulusal altyapısını koruma" kabiliyetini artıracağı kaydedilerek, "Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunma kapasitesinin arttırması acil bir ihtiyaçtır." ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre'de yaptığı konuşmada, ABD Ukrayna'ya destek vermezse ülkenin Rusya'nın eline geçme ihtimali olduğunu vurguladı.

Austin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarının ABD'nin ulusal güvenliğine de yansıyacağını ekledi.

HAWK, Ukrayna'nın en önemli güvenlik ihtiyaçlarından biri olan, hava savunmasını sağlayan orta menzilli karadan havaya atış yapabilen füze sistemidir.

Kaynak: AA

Lloyd Austin, Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi
    20:25 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi

    Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.

  • Düzce Gölyaka'da trafik kazası: 3 yaralı, otomobil yandı
    20:21 Düzce Gölyaka'da trafik kazası: 3 yaralı, otomobil yandı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nazım B'nin kullandığı otomobil, İkram Ş. idaresindeki araçla çarpıştıktan sonra ağaca çarparak alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
    20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement