ABD, Ukrayna'ya 275 Milyon Dolarlık İlave Askeri Yardım Gönderecek - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 275 Milyon Dolarlık İlave Askeri Yardım Gönderecek

ABD, Ukrayna\'ya 275 Milyon Dolarlık İlave Askeri Yardım Gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya, aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceğini açıkladı. Bu yardım paketi, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 milimetre ve 105 milimetre topçu mermileri, güdümlü füzeler, Javelin füzeleri ile diğer silah ve mühimmatları içermektedir. Pentagon, Ukrayna'ya sağlanacak bu yardımların Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna ordusuna önemli bir destek sağlayacağını belirtti.

24.05.2024 23:11
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya, aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma desteği öngören tasarının yasalaşmasından sonraki 5. ilave askeri yardımın onaylandığı belirtildi.

Buna göre toplam değeri 275 milyon dolar olan ilave savunma yardımında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 milimetre ve 105 milimetre topçu mermileri, güdümlü füzeler, Javelin füzeleri ile diğer silah ve mühimmatlar yer alacak.

Pentagon, Ukrayna'ya yeni askeri yardımların süreceğini ve Rusya'nın Kharkiv'e yaptığı son saldırıları püskürtmesi konusunda Ukrayna ordusuna önemli bir destek sağlayacağını da kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri destek öngören paketi imzalamıştı.

Kaynak: AA

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