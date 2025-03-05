ABD, Ukrayna'ya Askeri ve İstihbarat Yardımını Durdurdu - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Askeri ve İstihbarat Yardımını Durdurdu

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımları ve istihbarat paylaşımını durdurdu; bu durum gerginlik yarattı.

05.03.2025 20:08
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(ANKARA) - ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmasının ardından, birden fazla ABD ve İngiltere merkezli haber kuruluşu, ABD'nin aynı zamanda Ukrayna'yla istihbarat paylaşımını da durdurduğunu ifade etti.

İngiltere merkezli Daily Mail, Beyaz Saray'ın, İngiltere'den Ukrayna'ya ABD aracılığıyla sağlanan istihbaratın kesilmesini istediğini belirtti. Daily Mail'in haberine göre, bu karar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında geçen hafta kamuoyu önünde yaşanan gerilimin görüşmenin bir yansıması... Washington dün de Kiev'e yönelik tüm askeri yardımları askıya almıştı.

ABD merkezli Fox News muhabiri Jacqui Heinrich'in de aktardığına göre CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat aktarımını durdurduğunu doğruladı. Ratcliffe, bu adımın "askeri cephede ve istihbarat cephesinde bir duraklama ve barışın sağlanması için herkesin sorumluluk almasını sağlamayı amaçladığını" belirtti.

Sky News'te Ukraynalı bir kaynağa dayandırılan bir habere göre, bu karar özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni Rusya'nın topraklarına saldırı düzenleme kapasitesinden mahrum bırakacak. ABD'nin özellikle bu tür istihbarat bilgilerini Kiev'e iletmeyi durdurduğu iddia ediliyor. Sky News'e göre istihbarat paylaşımı tamamen kesilmedi.

ABD dün de Ukrayna'ya askeri yardımları durdurmuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk ABD'nin Ukrayna'ya silah ve insani yardım sevkiyatında ana lojistik merkezi olarak kullanılan, ülkesindeki Rzeszów askeri havaalanının kararın ardından kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya Askeri ve İstihbarat Yardımını Durdurdu - Son Dakika

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