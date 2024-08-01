ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'ye minnettarız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'ye hayati lojistik desteği sağladığı için minnettar olduklarını belirtti. Sullivan, bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'nin rolünü vurgulayarak, işbirliğine teşekkür etti.
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1.08.2024 20:22:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'ye minnettarız - Son Dakika
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