ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü. Sullivan, görüşmelerde Ukrayna'nın savaş ihtiyaçlarının karşılanması için ulusal güvenlik ek tasarısının acilen geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması ve savaşın ekonomik etkilerinin azaltılması için müttefikler ve ortaklarla yapılan çabalardan bahsedildi. Sullivan ve Ukraynalı muhatapları ayrıca Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ilerletmek için yolsuzlukla mücadele ve diğer reformlar konusundaki ilerlemeyi ele aldı.

21.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, içerisinde Ukrayna'nın da olduğu askeri yardım paketine dair tartışmalar sürerken başkent Kiev'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, Sullivan'ın ziyaretinde aralarında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü kaydetti.

Watson, Sullivan'ın görüşmelerde, "Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'nın kritik savaş ihtiyaçlarının karşılanması için ulusal güvenlik ek tasarısını acilen geçirmesi gerektiğini vurguladığını" belirtti.

Sullivan'ın Ukraynalı muhataplarıyla Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutmak ve savaşın Ukrayna ve dünya üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için müttefikler ve ortaklarla devam eden çabaları görüştüğünü vurgulayan Sözcü Watson, tarafların Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ilerletmek için gereken yolsuzlukla mücadele ve diğer kilit reformlar konusundaki ilerlemeyi de ele aldığını ifade etti.

ABD'de 13 Şubat'ta Senato'dan geçen Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95,3 milyar dolarlık askeri yardım paketi Temsilciler Meclisinin onayını beklerken Başkan Joe Biden ise bunun hızlandırılması çağrısı yapıyor.

Paket, Senato'dan büyük bir destekle geçerken Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise henüz tasarıyı Meclis'e getirmedi.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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