ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye Minnettarız

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da bir grup gazeteciye telekonferans yoluyla verdiği brifingde, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.

Sullivan, Almanya, Slovenya, Norveç ve Polonya'nın da dahil olduğu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takası anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçeceğini söyledi.

Norveç, Slovenya, Polonya ve Almanya'da tutuklu olan Rusların da anlaşmaya dahil edilmesiyle geniş bir takas operasyonunun mümkün hale geldiğini belirten Sullivan, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." dedi.