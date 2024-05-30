ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı Gazze'deki koşulların kötüleştiğini belirtti - Son Dakika
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ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı Gazze'deki koşulların kötüleştiğini belirtti

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı Gazze\'deki koşulların kötüleştiğini belirtti

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, İsrail'in Gazze'de halkı aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediğini ve koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları ve sınır geçişlerini kapatmasının yardımların dağıtımını zorlaştırdığına dikkat çeken Power, Gazze'de ihtiyaç içinde olanlara müdahaleyi hızlandırmak için bağışçı hükümetlerle görüştüğünü ifade etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 700 bin Filistinli ise İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması sebebiyle gıda sıkıntısı çekiyor ve kıtlık tehdidi altında bulunuyor.

30.05.2024 11:29
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ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellendiği Gazze'de koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu belirtti.

USAID Başkanı Power, X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani felakete ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in saldırıları ve sınır geçişlerini kapatmasının yardımların dağıtımını son derece zorlaştırdığına dikkati çeken Power, "Gazze'de çalışan insani yardım ortaklarımız, koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Power, Gazze'de ihtiyaç içinde olanlara müdahaleyi hızlandırmak için bağışçı hükümetlerle görüştüğünü de belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda sıkıntısı çekiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi eksikliği çekiyor.

Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta yayımlanan haberde, "İsrail insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Haberde, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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