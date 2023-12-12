ABD, Ürdün\'ün 2023 yılı bütçesine 845,1 milyon dolarlık destek sağladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ürdün'ün 2023 yılı bütçesine 845,1 milyon dolarlık bütçe desteği sağladı.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, ABD ile Ürdün arasında mali destek anlaşması imzalandı.

Amman'da düzenlenen imza töreninde, Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, ABD'nin Ürdün Büyükelçisi Yael Lempert, Ürdün Planlama Bakanı Zeina Tukan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Leslie Reed hazır bulundu.

ABD'nin Ürdün'e 845,1 milyon dolar hibe etmesini öngören anlaşmanın Ürdün'ün 2023 yılı bütçesine dahil edildiğini ve ABD'nin Ürdün'e verdiği yıllık ekonomik yardım programının bir parçası olduğunu belirten Tukan, anlaşma kapsamında, ABD'nin Ürdün'ün bütçesine düzenli olarak destek sağlayacağını söyledi.

ABD ile Ürdün, Eylül 2022'de imzaladıkları bir mutabakat zaptıyla, ABD'nin 2023-2029 yılları arasında Ürdün'e yıllık 1,45 milyar dolar mali destek sağlayacağını taahhüt etmişti.

Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,2 milyar dolarlık dört yıllık bir reform programı üzerinde anlaşmaya varmasından bir ay sonra ABD'nin desteğini öngören mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ürdün, 2023 yılı bütçesini Aralık 2022'de kabul etmiş ve bütçe açığının 2,5 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.