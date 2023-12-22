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ABD ve AB'nin Çin'in yenilenebilir sektörlerine engellemesi iklim eylemini tehlikeye atıyor - Son Dakika
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ABD ve AB'nin Çin'in yenilenebilir sektörlerine engellemesi iklim eylemini tehlikeye atıyor

ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'in yenilenebilir sektörlerinin önünü kesmek için koyduğu ticari engellerin, iklim eylemini küresel çapta tehlikeye attığı bildirildi. Çin ve Küreselleşme Merkezi'ndeki araştırmacı Zhou Xiaoming, bu durumun küresel iklim hedeflerinin sığ bireysel çıkarlara kurban edilmesine neden olduğunu belirtti.

ABD ve AB\'nin Çin\'in yenilenebilir sektörlerine engellemesi iklim eylemini tehlikeye atıyor
22.12.2023 - 16:19,
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Beijing'deki Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Zhou Xiaoming, "Küresel iklim hedeflerinin sığ bireysel çıkarlara kurban edilmesi talihsizlik" dedi.

HONG KONG, 22 Aralık (Xinhua) -- İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesi, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in yenilenebilir sektörlerinin önünü kesmek için koyduğu ticari engellerin yalnızca kendi yeşil dönüşümlerine zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda iklim eylemini küresel anlamda rayından çıkardığını bildirdi.

Beijing'deki Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Zhou Xiaoming, gazetede yayımlanan fikir yazısında AB'nin karbon sınır vergisinin esas itibarıyla, gelişmekte olan ülkelerin cezalandırılmaktan kaçınmak için emisyonlarını birlikle aynı seviyeye indirmelerini talep ettiğini, ancak Avrupa'nın ekonomik kalkınmasıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınması arasındaki devasa farklılıkları ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kabiliyetlerini göz ardı ettiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin'in Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliği'nin eski yardımcı temsilcisi olan Zhou, bu verginin, AB'nin iddia ettiği üzere eşit şartlar yaratmaktan ziyade ağır sıklet boksörle tüy sıklet boksörü aynı ringe çıkarmaya benzediğini vurguladı.

Yazıda, Washington ve Brüksel'in yenilenebilir sektörler ve elektrikli araçlardaki küresel tedarik zincirlerini Çin'i dışarda bırakacak biçimde yeniden şekillendirme girişimlerinin, küresel karbonsuzlaşma hedeflerine daha büyük zarar verdiği dile getirildi.

ABD ve AB kendi tedarik zincirlerini inşa etse bile bunun yıllar süreceğini ve bu sürede Çin'den gelecek tedarik kaybını telafi edemeyeceklerini vurgulayan Zhou, böyle bir durumda ABD ve AB'nin iklim hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetlerinin büyük olasılıkla ciddi şekilde bozulacağını söyledi.

Yazıda, Çin'in yenilenebilir sektörlerinin önünü kesme çabasının, iklim eylemini küresel çapta tehlikeye attığı vurgulandı.

Zhou, "Küresel iklim hedeflerinin sığ bireysel çıkarlara kurban edilmesi talihsizlik" dedi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Pekin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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