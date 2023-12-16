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ABD ve Almanya Gazze'deki durumu değerlendirdi - Son Dakika
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ABD ve Almanya Gazze'deki durumu değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi. İkili, Gazze'deki insani yardım ihtiyacı ve çatışmaların önlenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırıların durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

ABD ve Almanya Gazze\'deki durumu değerlendirdi
16.12.2023 - 11:39,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Baerbock telefon görüşmeleri sırasında Gazze'deki insani yardım ihtiyacının önemi konusunda istişarede bulunurken, çatışmaların artmaması ve sivillerin korunması için neler yapılabileceğini ele aldı.

Blinken, "Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların sarf edilmesine" dikkati çekerken, her iki bakan da ABD ile Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı ortak desteği yeniden tasdik etti.

Kaynak: AA
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