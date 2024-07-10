ABD ve Avrupa Ülkeleri Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Sistemi Sağlayacak - Son Dakika
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ABD ve Avrupa Ülkeleri Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Sistemi Sağlayacak

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya liderleri, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunması için ek hava savunma yetenekleri sağlama kararı aldı. Ortak açıklamada, Ukrayna'ya Patriot bataryaları da dahil olmak üzere stratejik hava savunma sistemleri sağlandığı ve gelecek aylarda taktik hava savunma sistemlerinin de sağlanacağı belirtildi. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'nın hava ve füze savunma mimarisini geliştirme çabalarını desteklediği vurgulandı.

10.07.2024 02:55
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NEW ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya ek stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağı bildirildi.

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya liderleri, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın "devam eden saldırganlığına karşı" kendisini savunması için Ukrayna'ya ek hava savunma yetenekleri sağlamaya kararlı olunduğu belirtilerek, "Bugün, toplu olarak Ukrayna'ya, ek Patriot bataryaları da dahil olmak üzere ilave stratejik hava savunma sistemleri sağladığımızı duyuruyoruz." denildi.

Buna ek olarak gelecek aylarda ABD ve ortaklarının, Ukrayna'ya onlarca taktik hava savunma sistemi sağlamayı planladığı da aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam eden 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyona teşekkür edildi.

Açıklamada, "Ayrıca NATO'nun, Ukrayna'nın NATO ile birlikte çalışabilen entegre bir hava ve füze savunma mimarisi geliştirme çabalarını destekleme yönündeki çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Moskova'ya ve dünyaya mesajımız açık: Ukrayna'ya desteğimiz güçlü ve sarsılmazdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Avrupa Ülkeleri Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Sistemi Sağlayacak - Son Dakika

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