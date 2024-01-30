ABD ve Çin, Fentanil ve Öncü Kimyasallarla Mücadele İçin Görüşmelere Başladı

ABD ve Çin, sentetik uyuşturucu fentanil ve öncü kimyasallarının odakta olduğu uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele görüşmelerine başladı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da zirvede kurulmasına karar verdikleri uyuşturucuyla mücadele ortak çalışma grubu, ilk toplantısını Pekin'de yaptı.
Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, ilk toplantının yapılması dolayısıyla düzenlenen törende, "çalışma grubunun işleyiş esasına dair ortak anlayışa vardıklarını" belirtti.
ABD heyetine başkanlık eden Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jen Daskal da Başkan Biden'ın, sorunun Amerikan halkı açısından önemini vurgulamak için üst düzey bir heyeti Çin'e gönderdiğini" ifade etti.
Fentanil, ABD'de yılda 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği büyük bir bağımlılık krizine sebep olan uyuşturucu katkılı ilaçların ham maddesi olma niteliği taşıyor.
Fentanil kaçakçılığı ve Çin
ABD'ye kaçak yollardan sokulan fentanilin büyük bölümü, geçmişte, yasal boşluklardan yararlanılarak Çin'den ithal ediliyordu.
Pekin yönetiminin 2019'da yürürlüğe koyduğu düzenlemeler ve kaçakçılıkla mücadele çabaları bunu önemli ölçüde azaltırken Çin bu kez fentanil üretiminde kullanılan öncü kimyasalların temin edildiği adres haline gelmişti.
Çin ile ABD arasında uyuşturucuyla mücadele alanındaki işbirliği, ticari rekabetin ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla sorunlu duruma gelmişti. Pekin yönetimi, ABD'nin bu konudaki yönelttiği eleştirilere, "ABD'nin uyuşturucu sorununu kendi içinde çözmesi gerektiği" karşılığını veriyordu.
Washington yönetimi, Eylül 2021'de, uyuşturucu hapların yapımında kullanılan fentanil ve öncül kimyasal maddelerini üreten 4 Çinli şirkete yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.
Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyareti ardından pek çok alanda askıya alınan diyalog mekanizmaları arasında uyuşturucuyla mücadele de vardı.
ABD Adalet Bakanlığı, Haziran 2023'te sentetik uyuşturucu fentanil ve öncül kimyasal maddelerini ürettikleri, dağıttıkları ve sattıkları gerekçesiyle 3 Çinli şirket ve çalışanları hakkında dava açıp 2 Çin vatandaşını gözaltına almıştı.
San Francisco görüşmesi
Çin Devlet Başkanı Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'ye yaptığı ziyarette, 15 Kasım 2023'te ABD Başkanı Biden ile San Francisco şehrinde bir araya gelmişti.
San Francisco görüşmesinde liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kurmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturma konusunda anlaşmıştı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
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