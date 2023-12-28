ABD ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi gerginliği ele alındı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve Güney Çin Denizinde devam eden gerginlikleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Manalo telefonda görüştü.

Blinken'ın Karşılıklı Savunma Anlaşması kapsamında ABD'nin Filipinler'e yönelik desteğini ve taahhütlerini vurguladığı aktarılan açıklamada, iki bakanın Güney Çin Denizi'nde süren gerginlikleri görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın 2024'te ABD-Filipinler arasındaki ilişkileri ve işbirliğini ilerletme ve güçlendirme konusunda istişare ettiği de kaydedildi.