ABD ve GKRY, Mısır'da Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

14.09.2025 18:35
ABD ve Güney Kıbrıs, Mısır'daki Parlak Yıldız 2025 tatbikatında ortak hava indirme eğitimi yaptı.

ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Mısır'da düzenlenen ve Orta Doğu'nun en büyük askeri tatbikatlarından biri olan "Parlak Yıldız 2025 (Bright Star)" kapsamında ortak hava indirme eğitimi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, ABD ve GKRY ordularının Mısır'da düzenlenen Parlak Yıldız 2025 tatbikatı sırasında ortak hava indirme eğitimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

CENTCOM'un internet sitesinden yapılan açıklamada da Mısır ordusuyla yürütülen bu çok uluslu tatbikat kapsamında kriz planlaması, ortak çalışabilirlik ve insani yardım ile afet müdahale senaryolarına odaklanıldığı belirtildi.

"Parlak Yıldız" askeri tatbikatı

Dünyanın en büyük çok uluslu tatbikatlarından Parlak Yıldız, Mısır'da düzenleniyor.

Tatbikat, deniz, kara, hava ile özel kuvvetlerin eğitimlerini kapsıyor.

Parlak Yıldız tatbikatları, Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 1980 yılında başlatılmıştı.

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren iki yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmişti.

2017'de tekrar başlayan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan tatbikata 2021'de 21 ülke katılmıştı.

Son tatbikat, 31 Ağustos - 14 Eylül 2023 tarihlerinde 34 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

43 ülkenin katılımıyla düzenlenen bu yılki tatbikat, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların gölgesinde yapılıyor.

Kaynak: AA

