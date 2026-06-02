ABD ve Güney Kore Güvenlik Anlaşmalarını Görüşüyor

ABD ve Güney Kore'den üst düzey yetkililer, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen yıl yapılan güvenlik anlaşmalarını ele aldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD ve Güney Kore'den üst düzey yetkililerin bulunduğu heyetler, başkent Seul'de iki gün sürecek görüşmelerin ilk gününü tamamladı.

Açıklamada heyetlerin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve ABD Başkanı Trump'ın geçen yılki görüşmelerinde yapılan güvenlik anlaşmalarını ele aldığı ifade edildi.

Güney Kore ve ABD'nin nükleer alandaki işbirliğinin ikili ilişkileri derinleştireceği belirtilen açıklamada, görüşmenin uzun süredir ertelenen güvenlik istişarelerinin başlaması açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Haberde, görüşmelerin ilk gününde Seul yönetiminin nükleer enerjili denizaltı girişimine odaklanıldığı öne sürülürken, yarın yapılacak görüşmede ise uranyum zenginleştirilmesi gibi diğer güvenlik konularının masaya yatırılacağına işaret edildi.

Nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Güney Kore Donanması da 20 Mayıs'ta, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlatan belgeyi Genelkurmay Başkanlığına iletmişti.