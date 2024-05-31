ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları Husiler tarafından açıklandı - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları Husiler tarafından açıklandı

ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği hava saldırıları Husiler tarafından açıklandı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 6 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar Sebin ilçesi, Senhan ilçesine bağlı Cerban bölgesi ve Uluslararası Sana Havalimanı çevresinde gerçekleşti. Henüz saldırıların detayları ve sonuçları hakkında bilgi verilmedi. Husiler, bu hafta boyunca ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurmuştu. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki bölgelere saldırması üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

31.05.2024 01:05
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 6 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El Mesirah Televizyonunda yer alan habere göre, ABD ve İngiltere, Sana'ya saldırı düzenledi.

Başkentin Sebin ilçesine 3, Senhan ilçesine bağlı Cerban bölgesine 2 ve Uluslararası Sana Havalimanı çevresine 1 olmak üzere 6 hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün yaptıkları açıklamada bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları Husiler tarafından açıklandı - Son Dakika

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