ABD ve İran Anlaşmada Uzlaşamadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslamabad'da yapılan müzakerelerde ABD ve İran anlaşma sağlayamadı, taraflar birbirini suçladı.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen görüşmeler, tarafların savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya varamamasıyla sonuçlandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran ile kapsamlı görüşmeler yaptık ancak bir anlaşmaya varamadık. İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise "görüşmelerin güvensizlik ortamında yürütüldüğünü belirterek, "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar, bugün sona eren 21 saatlik müzakerelerin ardından altı haftadan uzun süredir devam eden, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden olan çatışmaların sona erdirilememesinden birbirini sorumlu tuttu. ABD ve İran basınında sürecin, hafta başında sağlanan ateşkesi riske attığı değerlendirildi.

Vance: "İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi"

ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İran ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak anlaşmaya varılamadığını" belirtti. Vance, "İranlılarla bir dizi kapsamlı görüşme yaptık. İyi haber bu. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bunun, ABD'den çok İran için kötü bir haber olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin kırmızı çizgilerini net şekilde ortaya koyduğunu" vurgulayan Vance, "Bir anlaşmaya varmadan ülkeye dönüyoruz. İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi" dedi."

İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, "Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmeyeceğine ve bu kapasiteyi hızla elde etmesini sağlayacak araçların peşinde olmayacağına ilişkin açık bir taahhüt vermesi gerektiğini" ifade etti. "Bu, ABD Başkanı'nın temel hedefidir ve bu müzakerelerle ulaşmaya çalıştığımız da budur" diyen Vance, "İran'ın uzun vadede nükleer silah geliştirmeme konusunda kararlılık gösterip göstermediğinin belirsizliğini koruduğunu" kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı:  "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır"

İran medyasında yer alan haberlerde, "ABD'nin aşırı taleplerinin anlaşmaya varılmasını engellediği" ileri sürüldü. Haberlerde, "bazı konularda uzlaşı sağlandığı ancak Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının temel anlaşmazlık başlıkları olduğu" aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin güvensizlik ortamında yürütüldüğünü belirterek, "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan: "Ateşkesin korunması zorunlu"

Pakistan medyasına konuşan Pakistanlı kaynaklar, ABD ve İran heyetlerinin görüşmelerin ardından ülkelerine dönmek üzere İslamabad'dan ayrıldığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da "tarafların, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaları sonlandırma çabaları kapsamında üzerinde uzlaşılan iki haftalık ateşkesin korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İsrail: "İranlılar ateşle oynuyor"

İsrail güvenlik kabinesi üyesi Zeev Elkin ise daha fazla görüşmenin mümkün olduğunu belirtti, "İranlılar ateşle oynuyor" diyerek uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:44:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.