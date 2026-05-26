ABD ve İran Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor

26.05.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, İran ile anlaşmanın metninin nihai hale gelmesinin birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran ile olası bir anlaşmanın metnine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve nihai hale gelmesinin birkaç gün sürebileceğini" söyledi. Açıklama, ABD'nin güney İran'daki füze sahaları ve mayın döşemeye çalışan teknelere yönelik yeni saldırılarının ardından geldi.

Marco Rubio, Hindistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Jaipur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk metindeki belirli ifadeler üzerinde yoğun karşılıklı müzakereler yürütülüyor. Başkan Donald Trump anlaşma yapılmasına yönelik arzusunu açıkça ortaya koydu. ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" dedi.

Rubio, "İran ile olası bir anlaşmanın metnine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve nihai hale gelmesinin birkaç gün sürebileceğini" söyledi.

Rubio'nun açıklamaları, ABD'nin Washington tarafından "savunma amaçlı" olarak nitelendirilen yeni İran saldırılarının ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün yaptığı açıklamada, güney İran'da mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma sahaları dahil bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, saldırılarla ilgili değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Boğazlar açık kalmalı, bir şekilde açık olacaklar" ifadelerini kullandı.

Japonya merkezli Nikkei gazetesinin Orta Doğu'lu diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "ABD ile İran'ın çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın ardından yaklaşık 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir planı görüştüğünü" yazdı.

ABD saldırıları, İran'ın başmüzakerecisi ile dışişleri bakanının Doha'da Katar Başbakanı ile olası anlaşmayı görüştüğü sırada gerçekleşti.

İran ise dün yaptığı açıklamada, yeni bir hava savunma sistemi kullanarak "düşmanca" bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. İran medyası, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:34:04. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İran Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.