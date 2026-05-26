ABD ve İran Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran ile olası bir anlaşmanın metnine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve nihai hale gelmesinin birkaç gün sürebileceğini" söyledi. Açıklama, ABD'nin güney İran'daki füze sahaları ve mayın döşemeye çalışan teknelere yönelik yeni saldırılarının ardından geldi.

Marco Rubio, Hindistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Jaipur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk metindeki belirli ifadeler üzerinde yoğun karşılıklı müzakereler yürütülüyor. Başkan Donald Trump anlaşma yapılmasına yönelik arzusunu açıkça ortaya koydu. ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" dedi.

Rubio'nun açıklamaları, ABD'nin Washington tarafından "savunma amaçlı" olarak nitelendirilen yeni İran saldırılarının ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün yaptığı açıklamada, güney İran'da mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma sahaları dahil bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, saldırılarla ilgili değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Boğazlar açık kalmalı, bir şekilde açık olacaklar" ifadelerini kullandı.

Japonya merkezli Nikkei gazetesinin Orta Doğu'lu diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "ABD ile İran'ın çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın ardından yaklaşık 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir planı görüştüğünü" yazdı.

ABD saldırıları, İran'ın başmüzakerecisi ile dışişleri bakanının Doha'da Katar Başbakanı ile olası anlaşmayı görüştüğü sırada gerçekleşti.

İran ise dün yaptığı açıklamada, yeni bir hava savunma sistemi kullanarak "düşmanca" bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. İran medyası, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşmadı.