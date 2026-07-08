ABD ve İran Arasında Tansiyon Artıyor - Son Dakika
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ABD ve İran Arasında Tansiyon Artıyor

08.07.2026 09:28
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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılara misilleme olarak İran'ı hedef aldı, İran ise ABD üslerine saldırdı.

(ANKARA) - ABD, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine düzenlenen saldırılara karşılık olarak İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İran ise misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı'ndaki 60'tan fazla İran Devrim Muhafızları'na ait sürat teknesi ile füze rampaları ve komuta merkezlerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik ve ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık olarak yapıldığı belirtildi. Ancak Tahran, üç petrol tankerine yönelik saldırıları üstlenmedi.

İran devlet medyası CENTCOM saldırılarının Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik bölgelerini hedef aldığını, şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu aktardı.

İran Devrim Muhafızları, çarşamba sabahı erken saatlerde Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Açıklamaya göre, iki ülkede birer ABD Donanması karargahı ve Kuveyt'te bir hava üssünün aralarında bulunduğu "85 kritik ABD askeri tesisi" füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

ABD-İRAN MUTABAKATI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Saldırılar, Washington ile Tahran arasında geçen ay imzalanan ön mutabakatın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD operasyonlarını mutabakatın ihlali olarak nitelendirirken, Washington ise petrol tankerlerine saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu ve bunun sonuçları olacağını daha önce duyurmuştu. ABD ayrıca mutabakat kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak hafifletilmesini sağlayan muafiyeti de iptal etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararının ön mutabakatı ihlal ettiğini, bunun Washington yönetiminin "iyi niyetli olmadığını, tutarsız ve güvenilmez olduğunu" gösterdiğini belirtti. Açıklamada, İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm adımları atacağı ifade edildi.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İRAN'A SUÇLAMA

Katar ve Suudi Arabistan da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken saldırıya uğrayan tankerlerin kendilerine ait olduğunu açıkarak saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Al-Rekayyat adlı tankerin hedef alındığını belirterek İran'ın "tam sorumlu" olduğunu ileri sürdü. Suudi Arabistan da Wadyan adlı tankerinin boğazdan geçerken hedef alındığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD ve İran Arasında Tansiyon Artıyor - Son Dakika

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