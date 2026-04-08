ABD-İran Savaşında 39. Günde Ateşkes Sağlandı

08.04.2026 04:49
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı 39. günde ateşkesle sonuçlandı. ABD Başkanı Trump, iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini ve İran'dan gelen teklifi müzakere için uygulanabilir bulduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 39. gününde ateşkesle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa bir süre kala ateşkesin sağlandığı duyuruldu. Trump yaptığı açıklamada, "İki haftalık ateşkesi kabul ediyorum" dedi ve İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını belirterek bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inandıklarını ifade etti.

İran'ın Pakistan'ın iki haftalık ateşkes teklifini kabul ettiği ve ateşkesin Mücteba Hamaney tarafından da onaylandığı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre İsrail de geçici ateşkesi kabul etti. ABD Başkanı Trump'ın İran'a "ya Hürmüz'ü açın ya da yok edeceğiz" tehdidi için verdiği süre saat 03.00'da dolacaktı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği süreyi 2 hafta uzatma çağrısında bulundu. İranlı üst düzey yetkili, Pakistan'ın teklif ettiği iki haftalık ateşkesi olumlu karşıladıklarını söyledi. İran medyasına göre diplomatik kanalların hala istişareler yoluyla açık olduğu aktarıldı.

Reuters'a konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, "ABD ile müzakere yok. ABD, İran'ın baskı altında teslim olmasını istiyor. ABD tarafından esneklik gördüğümüzde biz de esneklik göstereceğiz" dedi. İranlı yetkili ayrıca durumun kontrolden çıkması durumunda İran'ın müttefiklerinin Babülmendep Boğazı'nı kapatacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran Savaşı'ndaki askeri hedeflerin tamamlandığını ve çok kısa süre içinde savaşın biteceğini belirtti. İran'ın IRNA haber ajansı Kaşan kentinde bir demiryolu köprüsünde meydana gelen saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları da, "Eğer ABD kırmızı çizgiyi geçerse bölgenin ötesinde cevap vereceklerini" ifade etti.

ABD ve İran arasında savaşı bitirmek için diplomatik yollar aranırken, İran'ın Pakistan Büyükelçisi, "Pakistan'ın savaşı durdurmak için pozitif ve verimli çabaları kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor" diye konuştu. Pakistanlı bir güvenlik yetkilisi, İran'ın görüşmelerde esneklik sinyali verdiğini ancak halen koşul sunmakta ısrarcı olduğunu söyledi.

İranlı üst düzey bir kaynak, Tahran'ın ABD ile geçici bir ateşkesi reddettiğini ve yalnızca "kalıcı barış" temelinde müzakerelere açık olduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan kaynak, görüşmeler için ön koşulların ABD'nin saldırıları derhal durdurması, bu saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi ve oluşan zararların tazmin edilmesi olduğunu belirtti.

Advertisement
